Beyoğlu Gümüşsuyu’nda çalıştığı radyodan çıktıktan sonra takıntılı hayranı Müge Arcan tarafından bıçaklanan ve olay yerinin hemen karşısında bulunan Gümüşsuyu Asker Hastanesi’ne kaldırılan radyocu Cem Aslan, taburcu oldu. Yaşadıklarını anlatan Cem Aslan, "20:00’de yayınım bitti. Bizim asistan çocuklarla birlikte Taksim’e doğru yürüyordum. Buraya geldiğimde bir el omzumdan dürtüyor zannettim. Biri bir şey diyor zannederek arkamı döndüm. Bu şahıs elinde bıçakla bana geber diyerek darbeler atmaya çalışıyordu. O sırada ben bıçağı elinden aldım ve kendisini yere yatırdım. Çocuklara tutun, kaçmasın hemen de polisi arayın dedim. Bu konunun evveliyatı var. 2009’dan beri biz bununla uğraşıyoruz. Cüneyd Özdemir’in asistanı Asli Hanım’ı da bıçaklayan biliyorsunuz ki ölümden döndü. Özdemir’in ekibinde kişiyi de bu bıçaklamıştı. Benimle bir ilişkisi olduğu çocuğu olduğu evli olduğumuz felan bir hikayesi var kafasında. Bizim BEST FM’deki bayanların da bu ilişkinin arasına giriyor diye gerekçesiyle devamlı bıçakla saldırdı. Kendisiyle bir diyaloğum yok. Ben burada şahsı tanıdığım için o olduğunu anlayıp hemen yere yatırıp bıçağı alıp polisi aradık. Ben bıçağı elinden aldım bana bir şey yapamadı zannederken arkadaşlar kan fışkırıyor dedi. Üzerimdeki mont beni kurtardı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Konuya çevreden dahil olanların yine bir erkeğin kadına şiddet uyguladığını zannettiklerini kaydeden Aslan, “Bana atarlı giderli yaklaştılar. Tepkiler gösterdiler. Buraya gelen memur arkadaşlar ilk etapta karısını bıçaklayan bir erkek diye gelmişler. Demek ki toplum cinnet getiriyor. Her yerde her şey olabiliyor. Her yerde erkeklerin kadını darp olayı varken burada kadının bizi bıçaklama olayı oluştu. Şuanda biraz ağrılarım var. Yara dikildikten sonra karakola gittik. Saatlerce ifade verdik. Kadın gözaltına alındı. Avukatlarımız süreci takip ediyor” diye konuştu.