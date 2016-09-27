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Bıçaklanan yaralının sedye üzerinde su isyanı

Aksaray’da kayınbiraderi tarafından 5 ayrı yerinden bıçaklanan bir kişi, ambulansla getirildiği hastanede sedye üzerinden kalmak isteyip su isteyince sağlık ekiplerine ve polise zor anlar yaşattı.

Bıçaklanan yaralının sedye üzerinde su isyanı

27 Eylül 2016 20:21

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5303 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. aile arasında bulunan bir husumet nedeniyle evde tartışmaya başladığı eniştesi Orhan A. (40) ile kavgaya etmeye başladı. Çıkan kavgada Recep A, eline geçirdiği ekmek bıçağı ile eniştesi Orhan A.'ya saldırdı. Vücudunun yerinden yaralanan Orhan A. yakınları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis eşliğinde hastaneye getirilen yaralı şahıs, ambulanstan sedyeyle indirilmek istendiği sırada ağabeyi, sağlık görevlisi ve polis memurunun yakasına yapışarak su istedi. Sedyede sağlık ekiplerine ve polise memuruna zor anlar yaşatan yaralı Orhan A., uzun süre sedyeden inmek istedi. Güçlükle müdahale edilen Orhan A. kendisine hastane personelinin su vermesi üzerine sakinleşti. Yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Recep A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can
 

Etiketler: bıçaklama, sedye


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