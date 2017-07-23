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Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü

Adana'da 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden şahsın, taksi ile hastaneye gelip yürüyerek içeri girmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek giren genç öldü

23 Temmuz 2017 10:15

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, arkadaşı 16 yaşındaki M.K. ile sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş birbirine lakap takma yüzünden kavga etti. Gökhan Kavlı bu nedenle M.K.'nin annesine küfretti. M.K. de Kavlı'yı bıçakladı. M.K. olay yerinden kaçarken, Gökhan Kavlı da çağırdığı bir taksi ile mahalledeki tıp merkezine geldi. Birkaç yerinden bıçaklanmasına rağmen taksiden inip tıp merkezine yürüyerek giren Kavlı'ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı gencin hastaneye yürüyerek gelmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Durumu ağır olan Kavlı, sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, M.K.'yi Onur Mahallesi’nde yakaladı. Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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