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Bıçaklı kavgada 1 asker hayatını kaybetti

Osmaniye'de yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Bıçaklı kavgada 1 asker hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018 23:01

Alınan bilgilere göre, Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. 6 yerinden bıçaklanan genç, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Veli Can A. gözaltına alınırken, Nuh Tufan Öztürk'ün Ankara'nın Çubuk ilçesinden olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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