Bıçaklı kavgada 1 asker hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. 6 yerinden bıçaklanan genç, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Veli Can A. gözaltına alınırken, Nuh Tufan Öztürk'ün Ankara'nın Çubuk ilçesinden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.