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Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Siirt’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

19 Ekim 2016 23:29

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi Eski SSK hastanesi yanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgada dönüştü. Kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada yaralananlar 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Z.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan bir kişi de Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler: kavga


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