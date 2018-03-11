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Bıçaklı saldırganı polis silahla kovaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi merkezinde elinde bıçakla önce etrafındakilere ardından da polise saldıran Mustafa A., girdiği kuruyemişçide etkisiz hale getirildi. Mustafa A., 4 yıl önce de girdiği markette kendisini yakalamasını istemediği polislere konserve, sucuk ve bıçak fırlatmıştı.

Bıçaklı saldırganı polis silahla kovaladı

11 Mart 2018 00:44
Bıçaklı saldırganı polis silahla kovaladı - Tıkla İzle

Olay Ereğli ilçesi merkezindeki Uzun Çarşı’da meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. (32) elindeki bıçakla etrafa saldırmaya başlayınca vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polise de bıçakla saldırmaya çalışan zanlı yakalanmamak için kaçmaya başladı. Havaya ateş açan polisin dur ihtarına uymayan saldırgan elindeki bıçakla bir kuruyemişçinin deposuna saklanmaya çalıştı. Elindeki bıçakla vücuduna kesikler atarak polisi kendisinden uzak tutmaya çalışan zanlı, bir süre sonra etkisiz hale getirildi. Vatandaşların yaşanan olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıp izlemek istemesi saldırgana müdahale etmek isteyen polise zor anlar yaşattı.

Saldırgan polis aracına konularak karakola götürülürken, buradan da ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 yıl önce de polise saldırmıştı
Mustafa A. 4 yıl önce de sokakta gençlere saldırmış, ardından girdiği markette kendisini yakalamak isteyen polislere tezgahtaki konserve, sucuk, satır ve bıçakları fırlatmış ve bir süre sonra da gözaltına alınmıştı. Bir çok suçtan hüküm giyen Mustafa A., serbest bırakılmasının ardından bugün ilçe merkezinde yine 4 yıl önce yaşanan olayın benzerini gerçekleştirdi.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.  

 

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