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Bıçaklı saldırıda ölen şahsın katil zanlısı yakalandı

Şanlıurfa’da önceki akşam uğradığı bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı yakalandı.

Bıçaklı saldırıda ölen şahsın katil zanlısı yakalandı

05 Ekim 2016 21:40

Edinilen bilgiye göre, olay pazartesi akşamı Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 çocuk babası Şahin Kurt (43), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, polisler cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, cinayet zanlısı olarak 17 yaşındaki A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının cinayeti trafik nedeniyle yaşadıkları bir tartışma sonucu işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: bıçaklı saldırı


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