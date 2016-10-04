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Bıçaklı saldırıda yaralanan şahıs, hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bıçakla yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.


04 Ekim 2016 12:30

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Şahin Kurt (43) isimli şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 çocuk babası şahsın kim ya da kimler tarafından, neden öldürüldüğü bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: bıçaklı saldırı, şanlıurfa


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