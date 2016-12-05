Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

05 Aralık 2016 22:02

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.T.(17) karnından, sırtından ve sol kolundan yaralandı. Ağır yaralanan H.T., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Oğlu bıçaklanan baba Z.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 18 yaşındaki R.Ç. Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: bıçaklı saldırı, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç