Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.T.(17) karnından, sırtından ve sol kolundan yaralandı. Ağır yaralanan H.T., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Oğlu bıçaklanan baba Z.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 18 yaşındaki R.Ç. Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay