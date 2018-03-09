Bıçaksız bademcik ameliyatı

“Ailelerin korkulu rüyası olan bademcik ameliyatlarını, son teknolojilerin kullanıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Thermal Welding’ cihazı ile çevre dokulara zarar vermeden gerçekleştiriyoruz” diyen Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bıçaksız, ağrısız, kanamanın çok az ya da hiç olmadığı ve hastanın bir günde taburcu edildiği bu yöntemde kullanılan Thermal Welding teknolojisinin, KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunduğunu söyledi.

Thermal Welding tekniği nedir, avantajları nelerdir?

“Günümüzde bademcik ameliyatlarında uygulanan ve en yeni teknik olan “thermal welding”, elektrik akımı yerine ısı enerjisinin kullanıldığı, çevre dokulara zarar verilmeden bademciklerin alınabildiği bir yöntemdir.” diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding cihazı ile gerçekleştirilen bademcik ameliyatlarının avantajlarını şöyle açıkladı; “Thermal Welding yöntemi sayesinde bademciklerin bulunduğu dokudan ayrılması sırasında yara, ısı ve basıncın etkisiyle aynı anda kapatılıyor. Böylece işlemin uygulandığı dokuda kanama ya hiç gerçekleşmiyor ya da çok az izleniyor. Ameliyat sonrası ağrı ise diğer bilindik yöntemlere göre yok denecek kadar az hissediliyor. Diğer yöntemlere göre çok daha kısa sürede tamamlanan operasyon, hastanın anestezi altında olduğu süreyi, hissedilen ağrı miktarını ve hastanedeki kalış süresini azaltıyor. Hasta ayni gün veya bir gün sonra taburcu ediliyor. Dokudaki yara ise diğer yöntemlere göre çok daha kısa bir sürede, yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde tamamen kapanıyor.

Bademcik ameliyatlarının, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar arasında en sık yapılanlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding ile genel anestezi altında yapılan ameliyatların sadece bademcik tutucu bir metal uç ile thermal welding cihazının kullanılarak gerçekleştirildiğini, ısı enerjisi ile çalışan bu cihazın kanamayı durduran, damarların açılmasını engelleyen ve kesicilik özellikleri bulunduğunu söyledi.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatları 30 dakika sürüyor

“Thermal Welding ile bademcik ameliyatları ortalama 30 dakika sürmektedir.” diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu cihaz sayesinde bademcikler dışında kalan dokularda diğer yöntemlere göre çok daha az hasar geliştiğini, gelişen hasarın ise ameliyat sonrasında hastanın sık aralıklarla su içerek ve sulu gıdalar tüketerek kısa sürede giderilebileceğini söyledi.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatlarında iyileşme süresi 1 hafta!

Ameliyat sonrasında düzenli ve sık aralıklarla su ve sulu gıda tüketimi olan hastalarda iyileşme sürecinin genelde 1 hafta içinde tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu sürenin de yine diğer yöntemlerle yapılan bademcik ameliyatlarına göre çok daha kısa ve makul olduğunu belirtti.

Thermal Welding ile bademcik ameliyatları 4 mevsim güvenle yapılabiliyor!

Klasik yöntemlerle gerçekleştirilen bademcik ameliyatlarında kanama artışını en aza indirgemek için genelde serin havaların tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding’in kanamasız bir yöntem olması nedeniyle her mevsimde güvenle yapılabileceğini söyledi.