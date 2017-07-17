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Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde biçerdöverle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

17 Temmuz 2017 19:58

Edinilen bilgiye göre, Orhan Görgülü (30) idaresindeki AZ 088 TJ plakalı otomobille Muharrem Kabataş'ın kullandığı (41) 68 0011 213 plakalı biçerdöver, Gümüşhacıköy sanayi kavşağı mevkisinde çarpıştı. Su kanalına devrilen otomobildeki sürücünün eşi Aynur Görgülü (30) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile çocukları Yaren (5), Hazal (1) ve Oğuzhan (6) ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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