Jode Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede, Biden’ın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemini tekrar ettiği kaydedildi. İki liderin terör örgütü DAEŞ’a karşı yürüttüğü koalisyon işbirliğinin derinleştirilmesi konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, Biden ve Erdoğan’ın Suriye’deki ateşkes ve Kıbrıs müzakereleri gibi diğer önemli bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Biden’ın Türk demokrasisine verdiği sarsılmaz desteği dile getirdiği aktarılırken, Türk halkının hukukun egemenliği ve demokratik kurumlara bağlılığına değindiği belirtildi. Biden’ın ABD’li yetkililerin, Türk yetkililere darbe girişimi ve soruşturmaya destek vermeye hazır olduğu bildirilirken, PKK’nın terör örgütü olarak tanındığını tekrar edildiğini belirtildi. Biden’ın örgütün Türk güvenlik güçlerine yönelik ve sivillere yönelik saldırılarını bir kez daha kınadığını bildirilen açıklamada, siyasi sürece dönülmesinin Türk halkına barış getireceğini bildirildi.