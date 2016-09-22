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Biden: 'İki ülke arasındaki stratejik ilişki önemli'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ofisi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden görüşmesine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Biden’ın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemini tekrar ettiği kaydedildi.

Biden: İki ülke arasındaki stratejik ilişki önemli

22 Eylül 2016 00:15

Jode Biden’ın ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede, Biden’ın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemini tekrar ettiği kaydedildi. İki liderin terör örgütü DAEŞ’a karşı yürüttüğü koalisyon işbirliğinin derinleştirilmesi konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, Biden ve Erdoğan’ın Suriye’deki ateşkes ve Kıbrıs müzakereleri gibi diğer önemli bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Biden’ın Türk demokrasisine verdiği sarsılmaz desteği dile getirdiği aktarılırken, Türk halkının hukukun egemenliği ve demokratik kurumlara bağlılığına değindiği belirtildi. Biden’ın ABD’li yetkililerin, Türk yetkililere darbe girişimi ve soruşturmaya destek vermeye hazır olduğu bildirilirken, PKK’nın terör örgütü olarak tanındığını tekrar edildiğini belirtildi. Biden’ın örgütün Türk güvenlik güçlerine yönelik ve sivillere yönelik saldırılarını bir kez daha kınadığını bildirilen açıklamada, siyasi sürece dönülmesinin Türk halkına barış getireceğini bildirildi. 


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