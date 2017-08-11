Bidonla benzin satmayan istasyonun müdürünü vurdular

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1354. Cadde'de faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna sabah saatlerinde gelen iki kişi, bidonla benzin almak istedi. Benzinlikte çalışan işçiler, TC kimlik numarası alınmadan bidonla benzin satamayacaklarını, bunun yasal olmadığını söylediler. Çalışanlardan bu cevabı alan iki şüpheli sinirlenerek tartışmaya başladı ve tehdit ederek olay yerinden ayrıldı.

Silahla geri gelip müdürü yaraladılar

Tartışmadan yaklaşık bir saat sonra 06 YC 606 plakalı araçla tekrardan aynı benzin istasyonuna gelen saldırganlar, etrafa ateş etmeye başladı. İki taraf arasında çıkan kısa süreli arbedede benzin istasyonunun müdürü Selim E. bacağından yaralandı. Selim E.'yi yaralayan saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp kaçmaya başladı. Saldırganlardan biri çalışanlar tarafından yakalanırken, Oğuzhan K. isimli saldırgan olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği alanda delilleri aradı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarıca - Emre Yüzügüldü