Diğer
Kategoriler

Bidonla benzin satmayan istasyonun müdürünü vurdular

Başkent'te iki saldırgan, bidonla benzin satmayan benzin istasyonunun müdürünü bacağından yaraladı.

Bidonla benzin satmayan istasyonun müdürünü vurdular

11 Ağustos 2017 13:39

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1354. Cadde'de faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna sabah saatlerinde gelen iki kişi, bidonla benzin almak istedi. Benzinlikte çalışan işçiler, TC kimlik numarası alınmadan bidonla benzin satamayacaklarını, bunun yasal olmadığını söylediler. Çalışanlardan bu cevabı alan iki şüpheli sinirlenerek tartışmaya başladı ve tehdit ederek olay yerinden ayrıldı.

Silahla geri gelip müdürü yaraladılar

Tartışmadan yaklaşık bir saat sonra 06 YC 606 plakalı araçla tekrardan aynı benzin istasyonuna gelen saldırganlar, etrafa ateş etmeye başladı. İki taraf arasında çıkan kısa süreli arbedede benzin istasyonunun müdürü Selim E. bacağından yaralandı. Selim E.'yi yaralayan saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp kaçmaya başladı. Saldırganlardan biri çalışanlar tarafından yakalanırken, Oğuzhan K. isimli saldırgan olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği alanda delilleri aradı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Abdullah Sarıca - Emre Yüzügüldü

Etiketler: Başkent, benzin, bidon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!