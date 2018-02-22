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Bidonları sırtlarında kilometreler kat ediyorlar

Su sorunlarının yoğun yaşandığı Afrika kıtasında bulunan Etiyopya’da milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor. Bidonları sırtlarında kilometreler kat eden 7’den 70’e Etiyopyalılar, birkaç litre kirli su için bile saatlerce yürüyor.

Bidonları sırtlarında kilometreler kat ediyorlar

22 Şubat 2018 11:24

Yaklaşık bir milyar insanın sağlıklı ve temiz suya ulaşım imkanlarından mahrum olduğu kara kıtada bulunan Etiyopya’da da, diğer Afrika ülkeleri gibi en önemli şeylerin başında su geliyor. 12’si büyük olmak üzere neredeyse 100 akarsu kaynağı olan ülkede, ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde olmak üzere, evlerde çoğunlukla su bulunmuyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine suya ulaşımın oldukça güç olduğu ülkede, çeşitli problemler nedeniyle su kaynaklarına ulaşım imkanları da geliştirilemiyor. Başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından açılan su kuyuları ise yetersiz kalıyor.

Aynı su kaynağını kullanmak zorunda kalan 7'den 70'e halk, kaynağa ulaşmak için sırtlarında çoğu 20 litrelik sarı yağ bidonları ile kilometreler kat ediyor. Birkaç litre kirli su için bile saatlerce yürüyen Etiyopyalılar, bazı bölgelerde açtıkları çukurlarda neredeyse damla damla akan çamurlu suyu bidonlarına doldurabilmek için saatlerce sıra bekliyor. Halk, dolan su bidonlarını da tekrar sırtlayıp, evlerinin yolunu tutuyor. Kırsal bölgelerde neredeyse adım başı karşılaşılan bidonlarını sırtlarında taşıyan insanların çokluğu da su sorununu gözler önüne seriyor. 

Mehmet Pişkin
 

 

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