Diğer
Kategoriler

Bifouma'dan Ankaragücü'ne 3 yıllık imza

Kongo Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Ankaragücü ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Bifoumadan Ankaragücüne 3 yıllık imza

19 Haziran 2018 22:29

MKE Ankaragücü Kulübü, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında bir araya geldi. Bifouma, Başkan Yiğiner ile görüşmesinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.

İddialı bir takım kurmak istediklerini belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Zaten Bifouma’yı transfer ederek iddialı bir ekip kurmanın temellerini attık. Bunu herkes gördü. Daha önce de belirttik; heyecanlandırıcı, istekli, arzulu ve taraftarlarımızı memnun edecek bir takım kurmak istiyoruz. Bu anlamda Bifouma, kendisini kanıtlamış, bildiğimiz ve Süper Lig’i bilen bir futbolcu. Her yönü ile takımımıza katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Büyük Ankaragücü camiasına hayırlı olsun. Birkaç gün içerisinde yerli yabacı transferleri sıralayacağız" dedi.

Ankaragücü’nün Türkiye’de tanınmış bir kulüp olduğunu ve büyük bir kitleye sahip olduğunu belirten Bifouma, "Benim için yeni bir kariyer. Birçok yerden teklif vardı ancak Ankaragücü’nü tercih ettim. Çok popüler bir kulüp, taraftarı inanılmaz ateşli. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.  

Fatih Erdoğan - Ömer Çetin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç