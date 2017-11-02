Biga Ticaret Borsası üyeleri Romanya'da

Romanya'nın Bükreş kentinde tarım, hayvancılık sektöründen firmalar ile görüşmelerin sağlandığını ifade eden Borsa Başkanı Mesut Okyay, "Bu görüşme ve ziyaretlerde üyelerimiz, Romanya’da tarım ve hayvancılık sektöründe farklı yenilikleri, özellikle ekolojik ve organik tarım üretimini, maliyet olarak avantajlı ve uzun süre dayanıklı tarım üretim teknolojileri üzerine gelişmelerden haberdar oldular. Romen firmaların Türk pazarına, Türk firmaların ise Romanya pazarına girmesine katkıda bulunmak, Romanya pazarında tarım ve hayvancılık sektöründe diğer gelişmeleri yerinde tespit etmek, incelemek amacıyla bir dizi ziyaretlerde bulunduk.Romanya’da tarım ve hayvancılık sektöründe önde gelen firmalara ulaşarak kendilerini Türkiye’deki sektörel gelişmeler hakkında bilgilendirdik. Türkiye ve Romanya arasında Uluslararası Ticaret ve işbirliğine teşvik etmek için görüşmelerde bulunduk" dedi.

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odasına giderek, karşılıklı görüşme fırsatı yakaladıklarını da dile getiren Okyay, "Romanya Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş’ı borsamız hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra kendilerinin daveti ile fuar alanına geçtik. Fuar alanında randevu aldığımız Romanya Et Dana Üreticileri Birliği yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Yine aynı gün Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş, Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy, Türk KOBİ Derneği (IMM TÜRK) Başkanı Nazmi Doğan ve Romanya’nın çeşitli kurumlarının temsilcileri ile gerçekleştirilen Romanya Türkiye İş Forumu toplantısına tüm heyetimiz ile katıldık" diye konuştu.

Toprak Akkaya