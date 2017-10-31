Diğer
Kategoriler

Biga'da engelsiz eğitim atölyesi açıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Destek Programı (EDES) kapsamında hazırlanan engelsiz eğitim atölyesi Çanakkale'nin Biga ilçesinde açıldı.

Bigada engelsiz eğitim atölyesi açıldı

31 Ekim 2017 21:34

Engelsiz eğitim atölyesi açılışına Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Halk Eğitim Müdürü Ali Hikmet Cevher, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Okul Müdürler ve öğretmenler katıldı. Biga Halk Eğitimi Merkezi ek binasında düzenlenen törende konuşan Proje Koordinatörü Eda Kahraman Öge, "Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Destek Programı (EDES) kapsamında finanse edilmektedir. İlçemizde zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış 17 yaş ve üzeri yetişkin engelliler için eğitim imkanlarının sınırlı olması bu projenin hayata geçirilmesinde etkili olmuştur. Biga ve köylerinde yaşamakta olan yetişkin engellilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimlerine katkıda bulunulacak. Ortopedik engelli olan 10 kişiye 163 saat süre ile bilgisayar eğitimi, hafif zihin engeli olan 10 kişiye 160 saat süreli nikah şekeri ve süslemeciliği eğitimi, işitme engeli olan 10 kişiye ise 88 saat süreli filografi eğitimi verilecek" dedi. 

Toprak Akkaya
 

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Deste

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç