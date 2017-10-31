Biga'da engelsiz eğitim atölyesi açıldı

Engelsiz eğitim atölyesi açılışına Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Halk Eğitim Müdürü Ali Hikmet Cevher, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Okul Müdürler ve öğretmenler katıldı. Biga Halk Eğitimi Merkezi ek binasında düzenlenen törende konuşan Proje Koordinatörü Eda Kahraman Öge, "Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Destek Programı (EDES) kapsamında finanse edilmektedir. İlçemizde zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış 17 yaş ve üzeri yetişkin engelliler için eğitim imkanlarının sınırlı olması bu projenin hayata geçirilmesinde etkili olmuştur. Biga ve köylerinde yaşamakta olan yetişkin engellilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimlerine katkıda bulunulacak. Ortopedik engelli olan 10 kişiye 163 saat süre ile bilgisayar eğitimi, hafif zihin engeli olan 10 kişiye 160 saat süreli nikah şekeri ve süslemeciliği eğitimi, işitme engeli olan 10 kişiye ise 88 saat süreli filografi eğitimi verilecek" dedi.

Toprak Akkaya

