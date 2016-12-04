Edinilen bilgilere göre; Balıkesir’den Bigadiç istikametine seyir halinde olan 10 DAL 32 plakalı araç sürücüsü Emin D. (46), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü Emin D. feci şekilde can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Bigadiç İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken, 112 sağlık ekipleri ise Emin D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca

BALIKESİR