Bıkmadan oynayacağınız çiftlik oyunu ile eğlenceye varmısınız

Türkiye’nin ve hatta dünyanın en çok oynanan online oyunlarının arasında kendisine yer bulan Çiftlik Bank yatırımcılarına yeni bir fırsat sunuyor. Yatırımcılarının desteği ve birlikteliği ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında devasa boyutlara ulaşabilen yatırımlarda bulunan şirket, şimdi de Anadolu coğrafyasının tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli kentleri arasında bulunan Eskişehir’ de Türkiye’ nin en önemli yatırımlarından birisini gerçekleştiriyor. Türkiye’ ye sağladığı tarım ve hayvancılık tesisleri ile sektörel kalkınmaya destek olan Çiftlik Bank Eskişehir’ de devasa bir süt ve besi sığırcılığı işletmesi açıyor. Yüksek üretim kapasitesinin, teknolojik sistem ve cihazların ve çevreyi koruyan modern bir süt ve besi sığırcılığı işletmesi, Türkiye’ nin tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlıyor.

Türkiye’ nin en büyük tesislerinden birisi olacak olan bu yeni tesis 2.250 dekarlık bir arazi üzerinde yükselmeye başlarken, tesis bünyesinde 15 bin sağmal inek olacak şekilde genel toplamda 35 bin baş hayvan kapasitesi mevcut olacak. Sadece büyüklüğü ve kapasitesi ile değil aynı zamanda da teknolojik donanımı ile de alanında hem Türkiye’ nin hem de Avrupa’ nın en modern tesislerinden birisi özelliğine sahip olacak yeni tesiste modern yetiştirme ve üretimin gerçekleştirilebilmesi sağlanacak. Biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı gibi teknolojik açıdan en yeni sistem ve ürünler ile donatılmış olan bir tesisin en önemli kaynakları yer alıyor. En yeni teknolojilerin tesisin her alanında kullanılacak olması kapsamında özellikle de otomatik buzağı besleme ünitesi ile oluşturulacak etkin destek ile daha sağlıklı ve daha kontrollü buzağı yetiştiriciliğinin gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

Böyle devasa bir tesisin gereksinim duyacağı yüksek miktardaki elektriğinde kendi bünyesinde karşılanabilmesini sağlayacak 1 MW elektrik üretim kapasitesine sahip olacak biyogaz tesisi de bulunuyor. Böylelikle tüm tesisin kendi elektrik tüketimini karşılayabilmesi mümkün olarak, önemli bir gider kaleminden en başından itibaren kurtulmuş olacak. Teknolojiyi, sanayiyi ve geleneksel tarım ve hayvancılığı bir araya getirecek Türkiye’ nin en modern tesisi olacak olan Eskişehir’ deki Çiftlik Bank yatırımı hem ülke ekonomisine hem de yatırımcılarına sunduğu bu online oyun sayesinde türkiye çapında büyük bir katkı sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için www.ciftlikbank.com adresini ziyaret edebilirsiniz.