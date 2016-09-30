Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bilal Başacıkoğlu: 'Hedefim A Milli Takım’da oynamak'

Bilal Başacıkoğlu: 'Hedefim A Milli Takım’da oynamak'

Feyenoord'un Türk futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, A Milli Futbol Takımı’nı seçtiği için pişman olmadığını belirterek, “Hedefim A Milli Takım’a geçmek. Bugün kendimi göstermek için iyi şanstı. Bence iyi oynadım. İnşallah Fatih hoca çağırır” dedi.


30 Eylül 2016 08:30

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Feyenoord’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Feyenoord’un Türk futbolcusu Bilal Başaçıkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk yarının çok zor geçtiğini belirten Bilal, “Fenerbahçe çok baskı yaptı. Hiç pozisyon bulamadık. İkinci yarı hoca ben girdikten sonra hızlı olduğum için arkalara koşu yapmamı söyledi. Birkaç tane pozisyon bulduk. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk” dedi.

Deplasmanda oynamanın farklı olduğunu belirten Bilal, “Bizim taraftarımız da çok büyük. Fenerbahçe’yi Galatasaray’ı izliyorum. Stat dolu olmamasına rağmen taraftarlar iyiydi” şeklinde konuştu.

“İnşallah Fatih hoca çağırır”
A Milli Futbol Takımı’nı seçtiğinden dolayı pişman olmadığını vurgulayan Başaçıkoğlu, “Şu an U21’de hep oynuyorum. Abdullah Ercan hoca bana çok yardım ediyor. Bir hafta sonra Hollanda’ya karşı maçımız var. Hedefim A Milli Takım’a geçmek. Bugün kendimi göstermek için iyi şanstı. Bence iyi oynadım. İnşallah Fatih hoca çağırır” ifadelerini kullandı.

Bilal Başaçıkoğlu ayrıca Türkiye’den hiç transfer teklifi almadığı açıkladı.
Gruptaki şanslarını da değerlendiren Bilal, “Manchester United’ı evimizde yendik. Çok iyi bir galibiyetti. Fenerbahçe de evimize gelecek. Bizim taraftarımız da çok iyi. Bence Manchester’ı yendiğimiz için şansımız var. İnşallah gruptan çıkarız” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: A Grubu, Bilal Başaçıkoğlu, fenerbahçe, Feyenoord, milli takım, UEFA Avrupa Ligi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!