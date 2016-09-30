Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Feyenoord’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Feyenoord’un Türk futbolcusu Bilal Başaçıkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarının çok zor geçtiğini belirten Bilal, “Fenerbahçe çok baskı yaptı. Hiç pozisyon bulamadık. İkinci yarı hoca ben girdikten sonra hızlı olduğum için arkalara koşu yapmamı söyledi. Birkaç tane pozisyon bulduk. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk” dedi.

Deplasmanda oynamanın farklı olduğunu belirten Bilal, “Bizim taraftarımız da çok büyük. Fenerbahçe’yi Galatasaray’ı izliyorum. Stat dolu olmamasına rağmen taraftarlar iyiydi” şeklinde konuştu.

“İnşallah Fatih hoca çağırır”

A Milli Futbol Takımı’nı seçtiğinden dolayı pişman olmadığını vurgulayan Başaçıkoğlu, “Şu an U21’de hep oynuyorum. Abdullah Ercan hoca bana çok yardım ediyor. Bir hafta sonra Hollanda’ya karşı maçımız var. Hedefim A Milli Takım’a geçmek. Bugün kendimi göstermek için iyi şanstı. Bence iyi oynadım. İnşallah Fatih hoca çağırır” ifadelerini kullandı.

Bilal Başaçıkoğlu ayrıca Türkiye’den hiç transfer teklifi almadığı açıkladı.

Gruptaki şanslarını da değerlendiren Bilal, “Manchester United’ı evimizde yendik. Çok iyi bir galibiyetti. Fenerbahçe de evimize gelecek. Bizim taraftarımız da çok iyi. Bence Manchester’ı yendiğimiz için şansımız var. İnşallah gruptan çıkarız” diye konuştu.

Oğuzhan Ort