Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri için düzenlenen programa katıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Kaymakamlığı, 15 Temmuz gecesi cuntacı askerlerin hain darbe girişimine karşı vatanını savunmak için kendini siper eden kahraman gazileri ve şehitlerin yakınlarını ağırladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZSÜ) Halkalı Merkez Kampüsü'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder’in eşi Ayten Güder ve oğlu İbrahim Güder ile Küçükçekmece'de ikamet eden gazi ve şehit yakınları katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması sonrasında protokol konuşmalarıyla devam etti.

15 Temmuz gecesi sokağa çıkan halkın şehadet bilinciyle vatanını savunduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Bu millet sadece askeriyle, polisiyle değil, mesele şerefi namusu olduğu zaman 7’den 70’e çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle şehadet bilinciyle kuşanarak vatanını savunmuştur. Bu ülkemiz için yeniden bir bilinç oluşturmuştur. Şehitlerimizin açtığı yolda, onların gösterdiği istikamette bu millet bütün dünyaya göstermiştir. Bu kadar tahribata rağmen, bu kadar bizi bizliğimizden uzaklaştırma çabasına rağmen bu millet mayasının yerinde olduğunu ve sağlam olduğunu, lideri yürü dediği zaman ölüme yürüyebileceğini göstermiştir. Bu millet şimdiye kadar şehitleriyle yaşamış bir millettir. Yahya Kemal’e nüfusu sorduklarında rakamsal olarak iki katını söylüyor. Neden iki katını söylediğini sorduklarında da, 'Biz toprağın altındakilerle yaşayan bir milletiz' cevabını veriyor. İşte biz şehitlerini örnek alan ve o mertebeyi yücelten bu anlayışla geleceğe yürüyen bir toplumuz” dedi.

"Akıllarınca hikayeyi farklı bir şekilde yazmaya çalışıyorlar"

"CNN"de yapılan 15 Temmuz’un yıl dönümünü ile ilgili haberi eleştiren Bilal Erdoğan, “Bugün CNN’de 15 Temmuz’un yıl dönümüyle ilgili bir haber okuyorum şu ifade kullanılıyor; Recep Tayyip Erdoğan ‘FaceTime’ (Görüntülü arama uygulaması) ile halkına seslendiği zaman işin üzerinden saatler geçmişti, zaten işin başarıya ulaşmayacağı belli olmuştu deniliyor. Burada yapılmaya çalışılanı görebiliyor musunuz, yapmaya çalıştıkları oyunu. Akıllarınca hikayeyi farklı bir şekilde yazmaya çalışıyorlar. Allah'tan bu millet o gece oradaydı, o gece meydanlardaydı. Herkes olanı biteni gördü. Bunlar ne kadar milletin kaderini yazmak için oyunlarda oynasalar, tezgahlar yapsalar da bu millet kendi kaderini kendi yazdı ve yazmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Bugün bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir”

Geçmişten bugüne şehitlerin büyük önemi olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Türkiye kuruluşundan bugüne kadar birçok badire atlatmıştır. Bedir’den Çanakkale'ye, Çanakkale’den 15 Temmuz'a ve günümüze kadar bu medeniyet için toprağa düşmüş bütün Müslüman kardeşlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bugün bu tür programları yapabiliyorsak, bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak onların sayesindedir” dedi.

"3’er kez ağırlaştırılmış müebbet bile bize az geliyor”

15 Temmuz'da babası şehit olan İbrahim Güder de, Allah’ın kendisine şehitliği nasip etmediğini söyleyerek, “Acımız çok büyük, kaybımız çok büyük. Bir türlü alışamadık, şükürler olsun ki babam şehit oldu. O gün ben de havaalanındaydım. Cenabı Allah bize gaziliği de, şehitliği de nasip etmedi. Şehit yakını olmak başka bir duygu. Yarın tam 1 sene olacak. Gazi aileleri ve şehit yakınları burada hep birlikte bugün tıpkı geçen seneki gibi. 15 Temmuz nöbetlerimiz devam ediyor, ayrıca Silivri'de davaları takip ediyoruz. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. İstiyoruz ki en ağır cezalar verilsin, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet bile bizlere az geliyor” şeklinde konuştu.

