İmam hatipli gençlerin sesi olmak ve onların sesini herkese duyurmak hedefiyle yola çıkan Sade Soda, yetenekli genç kadro ve nitelikli içeriği bir araya getirdiği ilk sayısını “soda” konseptiyle tanıttı. ÖNDER Gençlik Komisyonu tarafından çıkarılan dergi, “Okudukça rahatlarsın” sloganı ile yayın hayatına giriş yaptı.

Gençlerin heyecanını paylaşmak üzere tanıtım programına katılan Bilal Erdoğan, kendisinin de imam hatip yıllarında dergi çıkardığını ifade etti. Programda davetlilere ikram edilen sade sodayı içerek konuşmasına başlayan Erdoğan, her derginin küçük bir okul olduğunu dile getirdi.

“Her dergi küçük bir okul”

Derginin eğitime bakan yönüne vurgu yapan Bilal Erdoğan, “Başlayan, biten, devam eden her dergi bir okul, bir medrese, bir üniversite şeklinde birçok gencin hayatındaki durak oluyor” diyerek her derginin aslında küçük bir okul olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, “Gençliği yakalama ve onlarla konuşabilme adına kapsayıcı ve bütünleyici bir şekilde yol almak durumundayız. Bu ülke 80 milyonuyla bizim ülkemiz, 15 Temmuz gösterdi ki, bizim gidecek yerimiz yok, dara düştüğümüz zaman kapısını çalacağımız birileri yok. Eğer dışarıda da bu kadar çok düşmanımız varsa, bizim ülkemiz ve gençlerimiz üzerinde hesapları olanlar varsa, o zaman bizler birlik olmak durumundayız. Asgari müştereklerimiz etrafında kardeş olmalıyız” şeklinde konuştu. Sade Soda’nın sadece imam hatiplilerin değil ulaşabildiği tüm gençlerin dergisi olması temennileri ile sözlerini bitiren Erdoğan, dergiye katkı sağlayan gençleri tebrik ederek her zaman destek vereceğini ifade etti.

“20-30 emoji ile konuşan gençler var”

ÖNDER Gençlik Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Sade Soda dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Abdullah Ceylan ise, derginin çıkış serüvenini anlattığı konuşmasında, “Sade Soda” isminin hikayesine de değindi. Ceylan, “Bizim ağabeylerimiz bize her zaman 200-300 kelime ile konuşuyoruz diye bize kızarlardı. Şimdi öyle bir devre geldik ki, 20-30 emoji ile konuşan gençler var. Biz onlara bir şeyler anlatmak istiyorduk. Bu yüzden de dergimizin içerisine emojileri bile yerleştirdik. Yeni bir şeyleri yeni bir formatta söylemek üzere yola çıktık” dedi.

Dergide liseli öğrencilerin de yazılarına yer verdiklerini belirten Ceylan, “Biz burayı imam hatipli öğrenciler için adeta bir mektep olarak görüyoruz” dedi. Ceylan, “Gençler bizden daha iyiler ve bizden daha iyi olacaklar. Yeter ki gençlere bu fırsatı verelim. Biz bu fırsatı verdik. Dergimiz camiamıza hayırlı olsun” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Neden ismi “Sade Soda” oldu

Sade Soda dergisine ismini veren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Mahmut Bıyıklı ise yaptığı konuşmada, gençlerin heyecanına ortak olduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Dergiciliğin kendisi için büyük bir aşk olduğunu ifade eden Bıyıklı, “Birçok derginin yayın kadrosunda yer aldım, birçok dergide görev aldım. Ancak beni çok heyecanlandıran Sade Soda oldu” dedi.

İsmin hikayesine de değinen Bıyıklı, “Uzun yıllar boyunca bir gün imkan bulursam bir dergi çıkaracağım ve adını Sade Soda koyacağım diyordum. O imkanı 40 yıl geçti bulamadık. Ben de arkadaşlara bu ismi tavsiye ettim. Bir gün dergi geldiğinde kapağında muhteşem bir şekilde Sade Soda yazdığını görünce mutlu oldum. Helali hoş olsun” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Nedret Apaydın da yaptığı konuşmada dergiyi çıkaran genç ekibi tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

Konuşmaların sonunda Sade Soda Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve ÖNDER Gençlik Komisyonu Başkanı Abdullah Ceylan, Bilal Erdoğan'a hediye ve dergi takdiminde bulundu.