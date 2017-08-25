Bilal Erdoğan Ahlat’taki tarihi mekanları gezdi

Dün gece ilçede konaklayan Bilal Erdoğan, sabah namazını ilçenin Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi İskender Paşa Camii'nde kıldı. Erdoğan, sabah namazının ardından dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı gezdi. Burada Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve kazı başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, abidevi mezar taşlarını büyük bir dikkatle inceledi. Daha sonra dünyadaki iki örnekten biri olan Emir Bayındır Kümbeti önüne gelen Erdoğan, buradan mağara evler ve bayındır köprüsünü gezdi. Erdoğan ardından Peygamber Efendimizin sancaktarlarından Muaz Bin Cebel’in oğlu olan Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ve Ahlat Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

İlçedeki gezi ve ziyaretlerinin ardından Ahlat Öğretmenevi bahçesinde Türkiye’nin 81 ilinden 1071 Malazgirt kutlamaları için gelen gençlerle buluşan Erdoğan, burada düzenlenen sabah kahvaltısına katıldı.

Yapılan kahvaltının ardından Ahlat ilçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu kısa bir konuşma yaparak, “Alimler, evliyalar, zahitler ve şühedalar diyarı Ahlat’a hoş geldiniz. Başka milletlerin mankurtu olmak istemiyorsak kendi tarihimizi bilmek zorundayız. İşte bizim Anadolu’daki hikayemizin belirli bir kısmı da Anadolu’da geçti. Ahlat adeta Anadolu’nun kozmik bir noktasıdır. Hikayemiz burada başladı ve Malazgirt’te buranın mührü kırıldı. Bu diyara teşrif ettiğiniz içi hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı Taha Ayhan bir konuşma yaptı. Ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Medeniyetimize ev sahipliği yapan Selçuklu’nun önemli bir mekanı Ahlat’tayız. Bir idrak, inşa ve ihya sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Medeniyetimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 15 yıl bu idrak, inşa ve ihya sürecinde biz de okçular vakfı olarak bu sürece idrakla başlayıp katkı sunmak istedik. Tarihin dönüştüğü yenilmez denilen Bizans’ın darmadağın edildiği Malazgirt Ovası’nda buluştuk. İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han’dan Anadolu’nun Fatihi Muhammed Sultan Alpaslan’a selam getirdik. Şimdi Ahlat’tan şarkın sevgili sultanı Selahattin Eyyubi’ye ve İstanbul’a selamlar gönderiyoruz” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Malazgirt fikri Haydar Ali beyi fikriydi. Mayıs ayında Malazgirt’e geldiğimiz zaman kimliğimizin yeniden inşasında önemli bir dönüm noktası olabilecek bir belde olduğunu o zaman yerinde görmüş ve idrak etmiş olduk. Kimlik dediğimi zaman işte bu sabah namazının ardından gezdiğimiz yerlerde şunu gördük. Belki en çok çarpıcı bulduğum tarafı 641 yılında sahabe efendilerimizin buraları İslamlaştırılması ve fethi için buralara gelmiş buralarda şehit düşmüş olmasıdır. Peygamber Efendimiz’in ahirete intikalinden 10 sene geçmemiş ama sahabe efendilerimiz Dünyanın dört bir tarafına Allah’ın dinin ve mesajını anlatmak için sefer etmişler. İşte ecdadımızda onun peşinden gelerek Malazgirt Destanı'nı yazmış, İstanbul’u fethetmiş ve yüzlerce yıl bin yılı aşkın süre Allah’ın dinini ulaştırmanın bayraktarlığını yapmış. Nasıl yapmış ümmetin tüm unsurlarını aynı sancak altında toplamak suretiyle yapmış. Yani Malazgirt Zaferi Haçlı ordularına karşı İslam ordularının bir zaferidir. İslam ordularının komutanı da dedemiz Sultan Muhammed Alpaslan Han'dır. O dönemde devam eden tüm Haçlı seferlerinde de yine ecdadımızın göğüs gerdiğini, Anadolu’nun Kudüs’e kendini siper ettiğini görüyoruz. Allah’ın izniyle şimdi yeniden buraları tanımamız, yeniden buralardaki tarihi tanımamız ve yerinde görmemiz bizimde kimliğimiz aynı format, orijinali doğrultusunda yeniden kimliğimizde ise onu rücu etmemiz icap ediyor. Çünkü kimliksiz olduğumuz zaman bizi mankurtlaştırmaya çalıştılar. Bunun birinci adımı da elbette ki bu hafızanın, birikimin bizden alınması, bizden koparılmasıydı. Şimdi son 15 yılda Allah’ın izniyle Çanakkale kurtuluş ruhunun yeniden belirmekte olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz nitekim bunun bir adeta ete kemiğe büründüğü bir geceydi bizler için ve Allah’ın izniyle özellikle siz gençlerimiz bu misyonu yeniden kuşanmak, bu hafızayı yeniden tazelemek ve ondan sonra o doğrultuda çağın gereği neyse o hedeflere yürümek yani Dünyayı tanıyacağız ve bileceğiz, hiçbir yer bizim için uzak olmayacak. Bölgeleri tanıyacağız, dillerini bileceğiz, kültürlerine hakim olacağız, tarihlerini bileceğiz ve her tarafta şu anda sürüp giden adaletsizliklere karşı, zulme karşı üzerimize düşeni Müslümanlar olarak yapacağız, gayret edeceğiz ve çalışacağız inşallah. Bu 26 Ağustos 2017 Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle organize edeceğimiz etkinlik inşallah kimliğimizin bu yeniden inşası ve ihyasında önemli bir dönüm noktası olmaya matuftur. Bu açıdan önemli dönemeçte buraya katılan siz değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan aldığınız mesajı ve ruhu döndüğünüz yere iletmenizi arzu ediyorum. İnşallah nasıl ki gençlerimiz Çanakkale’ye gittilerse, tanıdılarsa, o ruhu keşfettilerse inşallah Malazgirt’e ve Ahlat’a da bundan böyle akın akın geleceklerini, buraları tanıyacaklarını ve buraların havasını soluyacaklarını şimdiden tahmin edebiliyor ve görebiliyorum. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Cumartesi günü hayırlara vesile olsun.”



Daha sonra konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise “Ahlat kadim tarihimizde çok önemli bir misyona sahip olan önemli şehirlerimizin başında geliyor. Burası Anadolu’ya ilk giriş kapımızdır. Tarihi çok derin ve köklü geçmişe dayanan bu kadim şehir işte 641 yılında ilk defa Müslümanlaşmış ve İslamlaşmıştır. 1071 yılında da büyük komutan Alpaslan’ın önderliğinde Türklerin gelip bu coğrafyada egemen olduğu çok önemli şehirlerin başında geliyor. Tarihe tanıklık etmek adına bugün buraya gelen misafirlerimiz önemli bir anlam ifade ediyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler Malazgirt’e gitmek üzere yola çıktı.

Serdar Adıyaman

