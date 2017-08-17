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Bilal Erdoğan Balıkesir'de

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, ziyaret için geldiği Balıkesir'de İmam Hatip Okulları Platformu'nun toplantısına katıldı.

Bilal Erdoğan Balıkesirde

17 Ağustos 2017 12:12

TÜGVA Balıkesir Şubesinin açılışı için şehre gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, toplantı öncesinde İmam Hatip Okulları Platformu'nun toplantısına katıldı. Toplantıda Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri hazır bulundu. Balıkesir Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda salona giren Bilal Erdoğan, katılanlar ile tek tek tokalaştı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. 

Hüseyin Tokmak


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