Bilal Erdoğan: 'Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sananlar bu ülkede taş üstüne taş koymadılar'

GENÇ-KON, vefatının 100. yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamid Han anısına bir panel düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, şair Dursun Ali Erzincanlı, ünlü oyuncu İsmail Hakkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, daha sonra GENÇ-KON tarafından hazırlanan Mostar Köprüsü belgesi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “28 Şubat’ın 21. yıl dönümünü geride bıraktığımız yakın bir gün, tıpkı Abdülhamit dönemindeki gibi aydın kesimlerin kendilerini batılılaştırma adına yaptıkları bazı yanlışları hala savunduklarını görmekteyiz. Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sananlar, ilericiliği sadece aklını batıya teslim etmekten ibaret sanan zihniyetler, bu ülkede taş üstüne taş koymadığı gibi ülkemizde uçak yapmak isteyen ‘Vecihi Hürkuş’ları, Nuri Demirağ’ları durdurdu. ‘Devrim Arabası’ gibi büyük projelere engel oldu ve bu ülkeye batının ilmini, fennini getirmedi; sadece işte ceketini getirdi, müziğini getirdi, dansını getirdi ve bunu gelişmişlik olarak saydı. Bugün hamdolsun son 15 yılda Türkiye’nin ulaşmış olduğu gelişmişlik, Türkiye’nin başardığı teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırak büyük projeler, 28 Şubat zihniyetinin iflas ettiğinin, tarihe karıştığının kanıtıdır. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nde okullar yoktu, liseler yaptırdı. Hastaneler yoktu, laboratuvarlar yaptırdı, hatta Şişli Hamidiye Etfal, ilk çocuk hastanesidir, onu yaptırdı. Darülaceze, o zamanın şartlarında muhtaç durumdaki insanlar için yaptırmış, aynı zamanda içerisine cami, kilise ve sinagog yaptırmıştı. Ona gerici diyenler bugün ne haldeler biliyoruz. Bugün Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında kullanılan milli silahlarımız, Abdülhamit’in torunları olma yolunda ilerlemeye çalıştığımızın çabasıdır” dedi.

“Bu millet Tayyip Erdoğan’a darbe yaptırmayız dedi”

Sultan Abdülhamid döneminde yapılan haksızlıkların günümüzde de yapılmaya çalışıldığı zaman milletin güçlü iradesiyle karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, “Abdülhamid döneminde yapılan sisteme karşılık başkaldırılar ile bu dönemde yapılan Cumhuriyet mitinglerini hatırlayalım. Danıştay saldırısını hatırlayalım, parti kapatma davalarını hatırlayalım, MİT müsteşarını tutuklama girişimlerini hatırlayalım, Gezi olayları ve en son 15 Temmuz'u hatırlayarak bakalım. Birbirine benzerlik göstermektedirler. Hamdolsun milletimiz bu taarruzların en son adımı olan 15 Temmuz’da iletişimin de faydalarını kullanarak ne yaptı, bu yıkım faaliyetlerine dur dedi. Aynen Çanakkale’de 18 Mart 1915’te gösterdiği kararlılıkla dur dedi ve bu kahraman millet küllerinden doğdu. Bu millet ne dedi? Menderes'i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erbakan hocaya darbe yaptınız ama Tayyip Erdoğan’a darbe yaptırmayız dedi” şeklinde konuştu.

Ellerin semaya açılıp duaların edildiği program, konuşmaların ardından sona erdi. Program sonunda GENÇ-KON Başkanı, Bilal Erdoğan’a hat tablosu ve plaket takdim etti.

Ufuk Kıvık