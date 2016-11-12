Diğer
Kategoriler

Bilal Erdoğan, Nevşehir’de

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

Bilal Erdoğan, Nevşehirde

12 Kasım 2016 17:05

Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, önce Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti. Buradaki ziyarette, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’ün yanı sıra bazı AK Partili yöneticiler ile birlikte bazı sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri de bulundu. Eğitim ve spor alanında etkin hizmetler yürüten Bilal Erdoğan’a çalışmalarında başarılar dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına, Avanos el sanatları ürünlerinden biri olan ve üzerinde nazar ağacı figürü bulunan çanak tabak takdim etti.

ERDOĞAN NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ’Nİ GEZDİ

Bilal Erdoğan daha sonra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da yaptırılan son Külliye olarak da bilinen Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi’ni gezerek Belediye Başkanı Hasan Ünver’den Kurşunlu Cami, Medrese, Aşevi, Sıbyan Mektebi, Kervansaray ve Hamamdan oluşan Nevşehirli Damat İbrahimpaşa Külliyesine ilişkin olarak bilgiler aldı.

Erdoğan, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile işbirliği halinde yapım çalışmaları devam eden Cumhuriyet döneminin Nevşehir’deki en büyük Külliyesi konumundaki Nevşehir Külliyesi’ni de gezdi. Belediye Başkanı Hasan Ünver, açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, 500 kişilik konferans salonu, alimler misafirhanesi, kütüphane ve dini eğitimlerin gerçekleştirileceği çeşitli sosyal donatıların bulunacağı Nevşehir Külliyesi ile ilgili Bilal Erdoğan’a bilgi verdi.

Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte, daha sonra Nevşehir’in tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

Etiketler: bilal erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!