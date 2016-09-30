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Bilal Erdoğan şehidin adını taşıyan parkı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Şehit Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit’in adını taşıyan parkın açılışına katıldı.

Bilal Erdoğan şehidin adını taşıyan parkı açtı

30 Eylül 2016 18:24

Bünyan ilçesinde 15 Temmuz’da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit’in adını taşıyan park düzenlenen törenle açıldı. Bünyan ilçesinde düzenlenen törene Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılışında konuşan şehit Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, “Benim çocuğum şehadetine kavuştu. Değil ki bir cennet bin cennetim olsa bu vatan uğruna feda olsun. Allah’a ne kadar şükretsem azdır. Bu namertler bu darbeyi gerçekleştirseydi ne olurdu halimiz. Allah korusun bizim çocuklarımız vatan haini olurdu. Bizlerde vatan haininin babası olurduk. Onun için Allah’a ne kadar şükretsem azdır” ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin büyük bir noktası olduğunu kaydetti. Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizlerde şehitlerimizin yolunda gidebilirsek, hayatlarımızı onların fedakarlıklarına layık olmak gayretiyle geçirebilirsek inşallah bizde onlarla cennette kavuşuruz. Sizler makamların en yücesinde yiğit kızımız Cennetle beraber cennette Peygamberimizin sancağı altında sohbet etme imkanı yakalarsınız. 15 Temmuz bu milletin bağımsızlık mücadelesinin son ve büyük noktası oldu. 100 sene önce nasıl bu topraklar üzerinde plan yapanlar o zamanın en büyük silahlarıyla ve gemileriyle Anadolu’yu kuşattıysalar, bu zamanın egemenleri de en büyük planlarını yaptılar. Ellerindeki en büyük silahları kullandılar. Artık savaşlar eskisi gibi yapılmıyor. Artık savaşlar daha sinsice yapılıyor. Medya üzerinden yapılıyor. Teknoloji üzerinden yapılıyor. Birçok grupların kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanmasıyla yapılıyor.”

Konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in adını taşıyan park hizmete açıldı ve darbe girişiminde çekilen fotoğrafların sergisi gezildi.

Etiketler: bilal erdoğan


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