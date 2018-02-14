Bilal Erdoğan: 'Terörün kaynağını kurutacağız'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parti binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz çok hassas dönemlerden geçiyor. İçinden geçtiğimiz dönemeç, dünyanın içinden geçtiği bunalımlarla ilgili. Ancak hiç şüpheniz olmasın, Türkiye'nin bu 15 yıllık büyüme, güçlenme ve iddia sahibi olma döneminin içinde bütün bu çalkantıların içerisinden Türkiye çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. Nasıl ki FETÖ belası bize çok acı çektirdi, nasıl ki şehitler verdirdi 15 Temmuz'da, ondan öncesinde ne zulümlere imza atıldı bildiğimiz ve bilmediğimiz ama sonunda 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte FETÖ belasından temizlenmek bizim için hayır oldu" dedi.

Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili de konuşan Bilal Erdoğan, "İşte Afrin'deki süreç bizim terörle mücadelede kesin olarak çözülmesine yönelik girişim. Bundan önce sınırlarımızda terör belası ile mücadele ederken, 30 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. şimdi sınırlarımızın dışında bu terörün kaynağını, kökenini kurutmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ordusu ile istihbaratı ile gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. 'Müttefikimizi şöyle dermiş, böyle dermiş' diyerek eğilip bükülmeden bu iş bizim milli güvenliğimizdir, müttefiklerimiz bu işte samimilerse destek verirler, değillerse biz üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Bütün milletimizin bu konudaki duası takdire şayandır" diye konuştu.

Erdoğan'ın yakasına zeytin dalı takıldı

AK Parti ziyareti sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Zekai Kafaoğlu tarafından karşılanan Bilal Erdoğan'a makamda Balıkesir'in ünlü yağcıbedir halısı hediye edildi. Belediye başkanları ile bir araya gelen Bilal Erdoğan'ın yakasına Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından zeytin dalı takıldı.

Bahadır Demirçeviren