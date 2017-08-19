Bilal Erdoğan, TÜGVA Artvin Şubesinin açılışını yaptı

Açılış öncesi Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "TÜGVA’nın ortaokuldan çalışan gençliğe kadar, gençliğimizi değerleriyle yoğrulmuş bir şekilde, bir davanın bir derdin taşıyıcıları olarak yetiştirebiliriz. Geçmişinden, inancından kopuk olarak değil de geçmişiyle gurur duyan geleceğini o gurur üzerine inşa eden bir gençlik olarak yetiştirebiliriz diye çalışmasını yapan bir vakıfız dedi. 21’inci yıla damga vuran bu İslam ümmetinin bu Anadolu insanının Müslümanların başarılı olması için çalışmalar yapıyoruz. Tanımlamalarımızdan birincisi Müslüman olduğumuzu ifade etmek, ‘Ben Müslümanlardanım’ bunu söyleyebilmek. Bunu söyleyebilmek neyi gerektiriyor, bir araya gelebilmeyi birlik olmayı gerektiriyor.

Çocuklar için hereksin sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Çocuklarımızın okullarında okul aile birliklerinde vazife almak, TÜGVA gibi vakıflarda görev almak onların yanında olmak onlara destekçi olmak nasıl yetiştiğini önemsemek 77’den yetmişe elimizden geleni yapmalıyız. Çocuklarımız bizden daha özgüvenli daha dirayetli, cesaretli. Fizikselde manen de güçlü olması için gereken çalışmaları yapacağız. Onun için Artvin’de bu güzel bir başlangıç olsun inşallah. Hem Türkiye Gençlik Vakfımız hem de diğer vakıflarımız çok güzel işler yapsınlar bizde onlara destek olalım" dedi.

Konuşmasının ardından TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’a Artvin Valisi ve Belediye Başkanı hediyelerini takdim etti. Daha sonra Erdoğan yürüyerek TÜGVA il binasına giderek açılışı gerçekleştirdi.

Hasan Fehmi Demir