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Bilal Erdoğan 'ya Hak' diyerek ok attı

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda 14 kulüpten 200 sporcu yarıştı. Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Federasyonu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, "ya Hak" diyerek ok attı.

Bilal Erdoğan ya Hak diyerek ok attı

14 Ocak 2017 15:10

Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Okçuluk Yarışması düzenledi. Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Dünya Etnospor Federasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Kaymakamı Suat Devişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile ilçe protokolü katıldı. 14 kulüpten 200’e yakın sporcu yarışmada ok atarak dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışma öncesinde halk oyunları ekibi çeşitli yörelere ait oyunları sergilerken Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı da çeşitli marşları seslendirdi. Etkinlikte mücadele edecek yarışmacılar programda hünerlerini sergileyerek gösteriler yaptı. Okçuların gösterileri büyük beğeni topladı.

Geleneksel Okçuluk Yarışması'na ev sahipliği yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “14 kulüpten 200 civarında sporcumuz yarışacak. En iyi olan kazansın diyoruz. Ümraniye Okçuluk Kulübü olarak da bu yarışmaya 40 okçu'muzla katılıyoruz. Okçuluk çok önemli bir milli sporumuz. Ama çoğumuzun bundan haberi yoktu. Bilsek bile ilgilenmiyor, ilgilenmeye vakit bulamıyorduk. Okçular Vakfı’nın gayretleriyle ve Bilal Erdoğan kardeşimin katkılarıyla İstanbul’un dört bir yanında okçuluk kulüpleri kuruldu” dedi.

"Okçuluk sporu hak ettiği ilgiyi görsün diye çalışmalar yapıyoruz"
Programa onur konuğu olarak katılan Dünya Etnospor Federasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, “Dileğimiz okçuluk eskiden olduğu gibi hem maddi fiziki gelişim için hem de manevi ruhi gelişim için toplumumuzda yer teşkil etsin inşallah. Okçuluk sporu hak ettiği ilgiyi görsün diye çalışmalar yapıyoruz. İyi okçu olmak sadece hedefi vurmak değil. Attığın zaman sen atmadın Allah attı ayetinin anlamına da vakıf olmak, sonuna kadar gayret ve sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak işte okçuluğun bizim kültürümüzdeki yeri bu kadar anlamlı ve değerli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Bilal Erdoğan’a etkinliğe katıldığı ve destek verdiği için çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sonrasında ise Bilal Erdoğan "ya Hak" diyerek ok attı.
Etkinliğin açılış gösterisi sonrasında ise 14 kulüpten 200 yarışmacı dereceye girebilmek için ok attı. Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Etiketler: bilal erdoğan


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