Bilal Erdoğan'dan açıklamalar

TÜGVA Osmaniye İl Temsilciliği'nin açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, birlikte bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini, vakfın faaliyetlerinin de bu birlik ruhunu gençliğin küçük yaşta yaşamasını mümkün kılmaya yönelik çalışmalar olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Hakikaten son 200 yıldır adını batılılaşma koydukları bu süreç, ilk gençlerimizi ve ailelerimizi hedef aldı. Bizi topla tüfekle yenemeyeceğini anlayanlar kaleyi içeriden fethetmeye çalışıyorlar. 'Aileleri parçalayalım, çocukları uyuşturucuya, kendi kültürümüze alıştıralım'ın derdindeler. Son 15 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye artık bu biçilen kaderin ötesinde bir kaderin arayışına girdi. Dünyada mazlumların yanında oldu. Nerede sıkıntı varsa bunun giderilmesi için çalışmalar yaptı. Hakikaten geldiğimiz noktada milli gelire oranla dış yardımda dünya birincisi olduk. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama insanımızın gönlünün zenginliği fersah fersah ötede. Birliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, karşımızda duracak güç yok. Nice darbeler, nice taarruzlar yaşadık. Maalesef Çanakkale Savaşı'ndan bu yana kafamızı bir türlü kaldıramadık ama artık bu millet değerleriyle güçlenip ayağa kalkıyor. Ülkemiz yeniden şeref kazanıyor, özgüvenle ayağa kalkıyor. Şimdi bu TÜGVA'dan geçen gençlerimiz, o eski pehlivanları, delikanlıları, yiğitleri daha iyi tanıyacak ve 'benim kanım onlarınkiyle aynı' diyecekler ve aynı imanı ortaya koyacaklar. Pehlivan denilince Hazreti Hamza'yı, okçuluk denilince Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında nasıl İstanbul'u fethettiğini düşünecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve protokol üyeleri il temsilciliğini açarak hizmet binasını gezdi.

Resul Özdil