Diğer
Kategoriler

Bilal Erdoğan’dan ETÜ’ye ziyaret

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesini (ETÜ) ziyaret etti.

Bilal Erdoğandan ETÜye ziyaret

06 Kasım 2016 07:18

“İstikamet Üzere” konferansı için Erzurum’a gelen Bilal Erdoğan’ı Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı makamında ağırladı. Ziyarette, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Yaylalı’dan, ETÜ’nün kurulum süreci, gelişimi, yapılaşma faaliyetleri ve akademik-sosyal çalışmaları hakkında bilgi alan Bilal Erdoğan, yapılan özverili çalışmaları takdire şayan bulduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı konuklarına yapılan özverili çalışmalar sonucunda ETÜ’nün kısa sürede öncü üniversiteler arasında olmayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Etiketler: bilal erdoğan, TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!