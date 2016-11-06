“İstikamet Üzere” konferansı için Erzurum’a gelen Bilal Erdoğan’ı Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı makamında ağırladı. Ziyarette, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Yaylalı’dan, ETÜ’nün kurulum süreci, gelişimi, yapılaşma faaliyetleri ve akademik-sosyal çalışmaları hakkında bilgi alan Bilal Erdoğan, yapılan özverili çalışmaları takdire şayan bulduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı konuklarına yapılan özverili çalışmalar sonucunda ETÜ’nün kısa sürede öncü üniversiteler arasında olmayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.