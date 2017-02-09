Sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin tutuklandı mı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yayınladıkları görüntülerle sanal kumar reklamı yaptığı belirlenen 3 internet fenomeni gözaltına alındı. Şüphelilerin lüks yaşamları ise dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternette fenomen olan“Kafalar” isimli Youtube kanalından “100.000 TL İle 1 Gün Geçirmek!” başlıklı görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yasa dışı sanal kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Polis ekipleri yapılan belirlemeler üzerine harekete geçerek, Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.