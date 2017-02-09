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Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin tutuklandı mı?

Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yağız tutuklandı mı? Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin kimdir? Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin neden gözaltına alındı. İşte sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin tutuklandı mı?

09 Şubat 2017 17:15

Sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin tutuklandı mı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yayınladıkları görüntülerle sanal kumar reklamı yaptığı belirlenen 3 internet fenomeni gözaltına alındı. Şüphelilerin lüks yaşamları ise dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternette fenomen olan“Kafalar” isimli Youtube kanalından “100.000 TL İle 1 Gün Geçirmek!” başlıklı görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yasa dışı sanal kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Polis ekipleri yapılan belirlemeler üzerine harekete geçerek, Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 

Etiketler: Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, kafalar


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