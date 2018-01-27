Bilal-ı Habeşi’nin diyarından Türkiye’ye dua

Ezanı ilk okuyan Bilal-ı Habeşi’nin diyarı, eski adıyla Habeşistan olan Etiyopya’da eller, Türkiye için semaya kalktı. Ülkenin Semera şehrine bağlı Afar bölgesindeki bir eğitim külliyesinde Deniz Feneri Derneği organizasyonunda bir araya gelen yetim öğrenciler ve öğretmenleri, etrafını tahtalarla çevirip, seccadeler serdikleri alanda namaz kıldı. Namazdan önce ellerini semaya açan Etiyopyalı Müslümanlar, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör unsurlarına yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri için dua etti.

Kanaat önderleri Türkiye için bir araya geldi

Öğrenci ve öğretmenlerin ardından bölgenin kanaat önderleri külliyenin yemekhanesinde Türkiye’ye dua etmek için bir araya geldi. Duadan önce Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Etiyopya’da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tamamlanan yetimhanenin açılışı yaptıklarını belirten Kunt, “Yarın güney bölgesine gideceğiz. Orada da yetimhane açılışımız var. 3 tane cami açılışımız var. Eğitim külliyesi açılışımız olacak. Sonra da geri döneceğiz. Bu yaptıklarımızın karşılığını sadece ahret için bekliyoruz. Ancak dualaşmak gerekiyor. Çünkü müminin mümine duası makbuldür. Türkiye’deki kardeşlerimizin tek bir isteği var dua" dedi.

"Türkiye’yi güçsüz duruma düşürmek istiyorlar"

Türkiye’nin çalışmaları nedeniyle güçlü bir konuma geldiğini ve ekonomisinin de güçlendiğini anlatan Kunt, "Bundan dolayı Müslüman olmayan büyük devletler çok fazla mücadele etmeye başladı ve Türkiye’nin bu gücünü bitirmek istiyor. Ayağa kalkan, İslam dünyasına yardım götüren Türkiye’yi güçsüz duruma düşürmek istiyor. Bunun için de Türkiye’ye dua etmelerini istiyoruz. Şimdi biz gelmeden önce komşu sınırlarında, dünyanın en büyük devletlerinin de içinde olduğu bir mücadelenin içine girdi. Teröristlerle, İslam düşmanları, din düşmanları ve vatan düşmanlarıyla Afrin bölgesinde mücadeleye girdi. Çok ciddi duaya ihtiyacı var. Mehmetçiğimiz mücadeleyi sürdürüyor. Dualarınız çok makbul olacaktır" diye konuştu.

Ardından eller bir kez daha semaya kalktı. Bölgenin kanaat önderleri, hep bir ağızdan Türkiye için dua etti.

Mehmet Pişkin

