Bilal Kısa, T.M. Akhisarspor ile anlaştı

T.M. Akhisarspor, eski futbolcusu Bilal Kısa ile yeniden masaya oturdu. İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'u kadrosuna dahil eden Akhisarspor, eski futbolcusu Bilal Kısa'yı da kadrosuna dahil etti. 34 yaşındaki futbolcu bu akşam saatlerinde Antalya’daki kampa katılması bekleniyor. Öte yandan Başkan Hüseyin Eryüksel bir stoper futbolcu daha transfer etmeyi düşündüklerini ifade etti.

Akhisarspor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Süleyman İşçi ile Bilal Kısa katıldı.

Barış Gezici

