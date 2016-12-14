Vatandaşlar, sabah güne her taraf bembeyaz kar örtüsüyle uyandı. Çalışanların büyük bölümü kar yağışı altında yürüyerek iş yerlerine gitti. Kar yağışı nedeniyle renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karın yağmasına en çok çiftçiler ve çocuklar sevindirirken, kara yolları ve trafik ekipleri ise güzergahlarda önlemlerini artırdı. Yazlık lastikleri ile yola çıkanların otomobillerin yollarda ilerlemekte zorluk çektiği de görülürken, il genelinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK