Edinilen bilgiye göre, inşaatta istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda toprak altında kalan inşaat firması çalışanlarından Nurettin Pekbey (55) ve Hilmi Tantaş (47) yaralandı. Yaralanan işçiler çalışma arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Nurettin Pekbey olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Hilmi Tantaş ise arkadaşları tarafından hastaneye getirildi. Kazada ağır yaralanan ve ameliyata alınan Nurettin Pekbey’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralı Hilmi Tantaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.