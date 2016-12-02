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Bilecik emniyetinden ‘Şafak Operasyonu’

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde açığa alınan akademisyen ve memurların evlerine ‘Şafak operasyonu’ düzenleyerek arama yaptılar.

Bilecik emniyetinden Şafak Operasyonu

02 Aralık 2016 18:04

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde geçtiğimiz günlerde açığa alınan 16 memur ve akademisyenin evlerinde sabaha karşı Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından aramalar yapıldı. Aynı kişilerin mahkeme kararıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde çalışma odalarında da arama yapan ekipler bazı belgelere el koyduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 16 kişiden 15’i serbest bırakılırken, 1 kişi ile gözaltı süresinin devam ettiği kaydedildi. 

İbrahim Sünetçi 

Etiketler: Bilecik emniyeti, şafak operasyonu


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