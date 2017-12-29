Bilecik İl Genel Meclisi olağan üstü toplandı

Gerçekleştirilen toplantıda Söğüt ilçesinde bulunan 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nun bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere 23 bin TL ödenek aktarılması talebi görüşülerek, İGM Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi uygun görüldü. Özel İdaresi 2018 yılı yatırım ve performans programında yer alan yatırımların gerçekleştirilmesi, hızlandırılması amacıyla 2017 yılı birim müdürlüklerinin gider bütçesinde yer alan, ancak hizmet birimlerinin yıl sonu harcamaları dikkate alındığında kullanmayacağı veya kullanamayacağı öngörülen ödeneklerin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyulan ilgili tertibine aktarılması talebi de ilgili komisyona havale edildi.

Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporda okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Cem Kaan Toka

