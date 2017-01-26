Dünyadan ve Türkiye’den birçok profesyonel turizmcinin ziyaretçilerle buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) ilk gününde büyük bir katılımla başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda Bilecik ilinin tarihi ve doğal güzellikleri de kurulan stantla seyahat meraklılarına tanıtıldı. Vatandaşların ilgiyle incelediği stantta ilin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla broşürlerde ziyaretçilere dağıtıldı. Çeşitli lokum, tatlı ve şerbetlerin ikram edildiği stantta, vatandaşlar da ikramlardan memnun kaldı. Bu yıl 21’incisi düzenlenen EMİTT’e ziyaretler 26-29 Aralık tarihleri arasında sürecek.

“Ertuğrul sancağı olan gerçekten çok özel bir yerleşim birimidir”

Bilecik’in turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “EMİTT dünyanın en önemli 5 fuarından birisi haline geldi. Türkiye olarak bu yıl 21’incisi kutlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Emitt’in her yılki etkinliklerinde bulunmanın halkı hazzını yaşıyoruz. 'Turizmde ben de varım benim de gösterilecek yerim var, bu alanda bulunmak istiyorum' diyen herkesin bulunması gereken bir etkinlik. Bilecik’in taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek olan dirilişin, kurtuluşun beşiği olan Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul sancağı olan gerçekten çok özel bir yerleşim birimidir” diye konuştu.

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ