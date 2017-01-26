Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bilecik’in güzellikleri EMİTT’te tanıtılıyor

Bilecik’in güzellikleri EMİTT’te tanıtılıyor

Dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin birçok şehrinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayarak turizmciler ve seyahat tutkunlarını 21’inci kez buluşturan EMİTT’te Bilecik'in tarihi ve doğal güzellikleri kurulan stantla tanıtıldı.

Bilecikin güzellikleri EMİTTte tanıtılıyor

26 Ocak 2017 16:49
Bilecik’in güzellikleri EMİTT’te tanıtılıyor - Tıkla İzle

Dünyadan ve Türkiye’den birçok profesyonel turizmcinin ziyaretçilerle buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) ilk gününde büyük bir katılımla başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda Bilecik ilinin tarihi ve doğal güzellikleri de kurulan stantla seyahat meraklılarına tanıtıldı. Vatandaşların ilgiyle incelediği stantta ilin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla broşürlerde ziyaretçilere dağıtıldı. Çeşitli lokum, tatlı ve şerbetlerin ikram edildiği stantta, vatandaşlar da ikramlardan memnun kaldı. Bu yıl 21’incisi düzenlenen EMİTT’e ziyaretler 26-29 Aralık tarihleri arasında sürecek.

“Ertuğrul sancağı olan gerçekten çok özel bir yerleşim birimidir”
Bilecik’in turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “EMİTT dünyanın en önemli 5 fuarından birisi haline geldi. Türkiye olarak bu yıl 21’incisi kutlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Emitt’in her yılki etkinliklerinde bulunmanın halkı hazzını yaşıyoruz. 'Turizmde ben de varım benim de gösterilecek yerim var, bu alanda bulunmak istiyorum' diyen herkesin bulunması gereken bir etkinlik. Bilecik’in taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek olan dirilişin, kurtuluşun beşiği olan Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul sancağı olan gerçekten çok özel bir yerleşim birimidir” diye konuştu. 

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!