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Bilecikli Fenerbahçelilerin İstanbul çıkartması

Fenerbahçe Ülker Stadyumunda düzenlenen seçimli genel kurul için Bilecikli kongre üyeleri İstanbul'a gitti.

Bilecikli Fenerbahçelilerin İstanbul çıkartması

03 Haziran 2018 17:13

Fenerbahçe için tarihi kongrede Sarı Lacivertliler bugün sandığa gitti. Genel kurulda üyeler saat 10.00'da oy vermeye başlarken saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Oy vermek için farklı illerden de kongre üyeleri İstanbul'a gitti. O isimlerden biri olan İhlas Haber Ajansı Bilecik muhabiri İbrahim Rafet Sünetci, 30 No'lu sandıkta oy kullandı. Genel kurul sırasında sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Ali Koç ve mevcut başkan Aziz Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektiren Sünetci, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ile bir süre sohbet etti.
Cem Kaan Toka 

 

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