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Bilecik'te 11,5 kilogram bonzai ele geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, bir araç içinde toplam 11,5 kilogram bonzai ele geçirdi.

Bilecikte 11,5 kilogram bonzai ele geçirildi

26 Ekim 2017 21:26

 Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 155 polis imdat hattına gelen bir ihbar üzerine, Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi sitesinde atıl vaziyette olan bir araç içerisinde satışa ve içime hazır vaziyette ağırlığı 100 gram gelen 115 adet fişek halinde bonzai ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri atıl vaziyette bulunan aracın T.Ç. ye ait olabileceği değerlendirdi. T.Ç.'yi yakalayan polis ekipleri, ifadesini almak üzere Osmaneli Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından Osmaneli Adliyesi'ne sevk edilen T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderildi. 

Zuhal Zengin
 

Etiketler: bilecik, Osmaneli

 

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