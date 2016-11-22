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Bilecik’te 12 kişi meslekten ihraç edildi

Bilecik’te 12 kişi yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edildi.


22 Kasım 2016 10:31

Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Askeri Ulaş, Jandarma Üsteğmen Veysel Saysal, Jandarma Asteğmen Ramazan Yalçın, Gölpazarı İmam Hatip Zeki Varolu, Pazaryeri İlçe Müftüsü Ramazan Kara, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Gürbüz Yavuz, İçişleri Bakanlığı bağlı bir kurumda görevli Şef Musa Duman, Bozüyük Belediyesi görevli Veteriner Hekim Eyüp Cebeci, Bilecik Belediyesi Bilgisayar İşletmeni Haydar Aralp, Bilecik Belediyesi Sosyolog Tuba Beker, Bozüyük’te görevli Sağlık Memuru İrfan Davşan ve Resul Sevinç memuriyetten ihraç edildi.

Öte yandan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edilirken, listede Bilecik’ten kimse yer almadı.

İbrahim Sünetçi

 


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