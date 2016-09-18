İddialara göre, annesi ve babası boşanma aşamasında olan Mücahit Y. (18), Bilecik merkeze bağlı Pelitözü köyünde anneannesinin evinin bahçesinde av tüfeğini sol göğsüne dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan akrabaları ve köy kahvesinde oturanlar hemen eve koştu. Kanlar içinde yerde yatan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mücahit Y. kurtarılamadı. Ölüm haberini alan anne sinir krizleri geçirdi.

Mücahit Y.'nin intihar etmeden 1 saat önce sosyal medya üzerinden, “Şimdi zil takıp oynayın. Kınalar yakın kurtuldunuz benden. Yokum lan ben artık. Ben size, sizlere ne kötülük ettiysem oynayın“ mesajını paylaştığı öğrenildi.

İbrahim Sünetçi