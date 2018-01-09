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Bilecik'te alkol ve madde bağımlıları metruk evi tutuşturdu

Bilecik'te alkol ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerce tutuşturulan metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Bilecikte alkol ve madde bağımlıları metruk evi tutuşturdu

09 Ocak 2018 13:22

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Pınar Sokak üzerinde bulunan metruk evde çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar aleve dönüşmesi sonucu metruk ev bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri zamanın müdahalesi ile söndürdü. Alevlerinin ardından eve giren itfaiye ekipleri evin içinde çok sayıda alkol şişesi buldu. 

Mahalle sakinleri ise; bu eve giren çıkanın belli olmadığı söyleyerek, ayda bir bu evde yangın çıktığını söylediler. 

İbrahim Sünetçi
 

 

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