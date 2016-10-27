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Bilecik’te balık fiyatları cep yakıyor

Bilecik’te, tezgahlardaki balıklar göz doldururken, fiyatları ise cep yakıyor.

Bilecikte balık fiyatları cep yakıyor

27 Ekim 2016 16:09

Son günlerde etkili olan lodos nedeniyle balıkçılar denizlere açılamazken, tezgahlardaki balıkların fiyatları da arttı. Balık tezgahlarının vazgeçilmezi hamsi 10 lirayken, lodos sebebiyle 15 liraya çıktı. Bu durumun balıkçıları da etkilediğini belirten Bilecik esnaflarından Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, “Aşırı rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor. Haliyle balık az çıkınca da fiyatları böyle yükseliyor” dedi.
Bu durumun geçici olduğunu belirten Küçük, ”Fiyatlar düşecektir inşallah. Bizim de temennimiz o yönde. Ne kadar çok balık çıkarsa fiyatlar o kadar düşer. Şuan ki fiyatlar hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, sardalya 10 lira, lüferin tanesi 30 lira, palamutun tanesi 10 lira, çupra levrek 25 lira, somon 35 lira, mezgit ve barbun da 15 lira. Havalar biraz yumuşayınca fiyatlarımız da düşecektir” ifadelerini kullandı. 

Cem Kaan Toka


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