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Bilecik’te ele geçirildi! 10 milyon lira değerinde

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında, 10 milyon lira değerinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Bilecikte ele geçirildi! 10 milyon lira değerinde

29 Mart 2018 13:12

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin yurda Ukrayna'dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini ilaç ve kimya firmalarına satmak istediğini tespit etti.

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Osmaneli ilçesi Osmaneli-İznik karayolunda bir dinlenme tesisinde durduruldu.

Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Otomobilde bulunan M.D. (46), Ö.B. (37) ve T.K. (47) gözaltına alındı 

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.  

Zuhal Zengin

 

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