Geçen hafta gözaltına alınan ve çoğunluğu esnaf olan 18 kişi sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında şüphelilerden Yakup Y. Recep A. Nihat Ü. Şaban Y. Ümit E. Selçuk G. Hikmet K. Maşallah Ç. İbrahim Y. ve Recep Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden mahkeme sonrasında diğer şüphelilerden Ali M., Levent E., Emin K., İsa K., Hasan S., Bilal Y., Ayhan K. ve Ömer E., tutuklanarak Bilecik Kapalı ceza evine gönderildi.