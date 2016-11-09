Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 öğretim görevlisi ve 3 üniversite çalışanı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, geçtiğimiz gün savcı karşısına çıkartılarak ifadelerine başvurulmuştu. Dün de öğleden sonra Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bilecik Adliye Sarayına getirilen 16 şüphelinin yanı sıra 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 18’e yükseldi. Gece yarısından sonra sonuçlanan mahkemede 18 şüpheliden Mehmet K., Mürsel G., Okan Çağlar T., Fatih G., Ali O., Mehmet K., Elif F., Abdülkadir İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hümeyra Ç., Erdal E., Bülent B., Muhammet A., Uğur K., Ali A., Hasan Hüseyin D., Hüseyin A., Dilek D. ve adı öğrenilemeyen 1 kişi tutuklandı. Tutuklanması kesinleşen 10 kişinin bir yakınları ile 10’ar dakika görüşme imkanı sunuldu. Tutuklanan 10 kişi, sağlık kontrolünün ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İbrahim Sünetçi

BİLECİK