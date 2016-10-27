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Bilecik’te FETÖ'den 8 kişi tutuklandı

Bilecik’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ((FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.

Bilecikte FETÖden 8 kişi tutuklandı

27 Ekim 2016 23:35

Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından dün Bilecik Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheli, tekrar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar götürüldü. Bugün öğlen saatlerinde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden Avukat C.Z., esnaf T.T. ve eski Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü S.B., akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli ise mahkeme kararıyla tutuklandı. Tutuklanan Avukat Metin Y., Bilecik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cihan S., iş adamı Zafer K., esnaf Fedai B., esnaf Mehmet Y., Kenan Ç., Abdullah Y., emekli Türk Telekom çalışanı Kurtuluş A., Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Bilecik Tarım İl Müdürü İbrahim Alparslan D.'ni ise gözaltına alındığı ilde mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.  

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: bilecik


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